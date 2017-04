"Afternoon Chat": conversazioni in inglese a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO

Sabato 22 e sabato 29 aprile alle ore 16 è in programma il gruppo di conversazione in inglese "Afternoon Chat" al Centro Giovani presso l'InformaGiovani ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 17. Incontri gratuiti senza prenotazione. Gli incontri sono rivolti a tutti per esercitare le proprie conoscenze attraverso la conversazione, la lettura, l'ascolto: si parla sempre e solo in inglese. Referente: Luigia Dal Bosco. Info: www.facebook.com/pages/Afternoon-Chat/1435070246704470?fref=ts. Contatti: InformaGiovani tel 0444. 490934.

ELENCO INCONTRI