Africa Unite in concerto a PeraRock

PERAROCK FESTIVAL 2019

A causa del maltempo il concerto di Africa Unite, nella versione System of a Sound, e Architorti previsto per sabato 27 luglio nell’ambito di Perarock 2019 si farà martedì 30 luglio.

Perarock valorizza il patrimonio naturalistico dei Colli Berici, come ambiente piacevole e festoso, da preservare nel rispetto della natura.

Artisti sul Campo

Radio Perarock + PerArtRock

All’interno del festival: news dalla cucina in arrivo; una grande varietà di Birre, la speciale Enoteca.

Dal 1981 ad oggi gli Africa Unite propongono il loro stile musicale fatto di ritmo in levare, reggae, dub, elettronica, rappresentando la band di riferimento per il reggae italiano. Immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley, Bunna e Madaski formano gli Africa Unite, cominciando il percorso che i li ha portati a diventare il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy.

MARTEDì 30 LUGLIO ore 21

PERAROLO D’ARCUGNANO (Vicenza)

PERAROCK 2019 – Clima lunatico

grande dolina artificiale

Ex discoteca Green Planet / Chalet Paola

Via Righi

Ingresso 2 euro