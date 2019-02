aedifica - costruire il domani, risparmiando

4 - 5 aprile / Fondazione Bisazza

Aedifica è l’evento dedicato alle imprese, ai lavoratori e ai professionisti del settore edile, ma anche ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni che vogliono costruire consapevolmente il futuro del territorio.

Nasce da un'idea di Confartigianato Imprese Vicenza, perché è sempre più necessario prendere ispirazione dal futuro per comprendere e affrontare il presente del mondo delle costruzioni. È un modo per creare nuove opportunità per il mercato, in particolare sul tema della sostenibilità energetica, territoriale e umana.

Alcuni titoli dei 25 incontri in programma:

• L’uso del BIM nella progettazione nelle opere infrastrutturali e di edilizia civile. Il caso studio dell’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

• 10+1 progetti di rigenerazione urbana delle periferie. Dalla Terza Missione dell’Università di Padova al progetto G124 di Renzo Piano.

• La riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio: politiche per il recupero, crediti edilizi, tutela del suolo.

• Le emozioni del colore: tecniche e uso del colore in architettura e marketing tramite l’ausilio della realtà aumentata

• I protocolli di certificazione della sostenibilità e la qualità dell’aria negli edifici: il caso delle pitture attive.

• Cantiere 4.0: robotica, prefabbricazione, manifattura e gestione digitale

• Incontro “one to one” tra operatori del settore per opportunità di business, in collaborazione con la Regione Veneto

• Il ruolo del verde nella riqualificazione urbana: tecniche, procedure, regolamenti

• Mezzi, tecniche e sicurezza nelle attività di scavo

• Monitoraggio e progettazione strutturale: dagli edifici alle infrastrutture.

• La pietra e il marmo: dal prestigio antico alle prestazioni del futuro

L'evento è gratuito, presto apriranno le iscrizioni, scopri di più su www.aedifica-thecamp.com