Sotto Natale... leggiamo insieme! Sede di Riviera Berica, via RIviera Berica, 631

... in inverno si legge (per bambini dai 7 ai 9 anni).

Le letture sono a numero chiuso. Per prenotare è sufficiente scrivere una mail all'indirizzo riportato.

email: rberica.bertoliana@comune.vicenza.it