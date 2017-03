"Acquascaping": l'arte di creare paesaggi sommersi a Torri di Quartesolo

Viridea propone incontro gratuito pensato per avvicinarsi all'arte dell'Aquascaping. L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto da Marino Varetto, del gruppo di lavoro Itau - Italian Aquascapers Union - da diversi anni impegnato nella ricerca sull'acquario naturale. L'esperto spiegherà cos'è e com'è nata l'arte dell'Aquascaping, ne illustrerà le principali regole e fornirà una serie di indicazioni pratiche in merito ai materiali da utilizzare, le piante e i pesci più appropriati, senza tralasciare i consigli per una corretta manutenzione ordinaria dell'acquario naturale. L'esperto resterà inoltre a disposizione al termine dell'incontro per rispondere a domande specifiche e curiosità dei presenti.

