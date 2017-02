"Accendiamo una Villa": arte, musica e degustazioni a Monticello Conte Otto

Vogliamo tentare di lanciare una sorta di nostro personale #Format, concedeteci il termine. Si chiamerà: #AccendiamoUnaVilla. A farla breve si tratterà di provare in modo assolutamente AUTOGESTITO, ad aprire ad un pubblico curioso e amante dell'arte il patrimonio inestimabile delle #VilleVenete. Il progetto a parole è molto semplice: a seconda delle nostre possibilità e dei fondi che riusciremo ad incamerare di volta in volta (partendo chiaramente dalle nostre tasche) affitteremo una villa per un giorno, dandole vita dapprima con le parole di un architetto o di chi la conoscerà profondamente nella sua struttura e nelle opere che vi saranno presenti ed in seguito con un nostro concerto, magari aperto da una band o artista locale sensibile all'aspetto artistico dell'operazione. A corollario cercheremo di avvalerci dell'appoggio di enoteche o cantine locali che si occuperanno di stuzzicare le gole degli ospiti, che decideranno di supportarci. La "puntata pilota" ci vedrà partire il 4 marzo 2017, aprendo il portone della meravigliosa Villa Valmarana Bressan di Vigardolo. Il costo del biglietto d'ingresso sarà di 12,5 € in prevendita e 17,5 € qualora decideste di acquistarlo direttamente quel giorno in villa ed oltre all'ingresso, all'accesso quindi alla villa e al concerto della band "My Escort" (ore 21.30) comprenderà anche un bicchiere di vino. Nostro partner in questa gradita occasione sarà l'enoteca Chiaro D'Uva di Monticello Conte Otto del mitico Mauro Tombolan. I posti saranno limitati a 200, mentre la visita guidata sarà destinata per ragioni di tempo ai primi 60, che la prenoteranno (essa è comunque inclusa nel costo del biglietto sopra indicato). Per ogni ulteriore informazione (come ad esempio i luoghi dove acquistare in prevendita i biglietti) potrete chiamare i numeri che troverete nell'immagine allegata a questo post. Inutile aggiungere che la vostra presenza, ogni passaparola, ogni condivisione di questo post sarà un valido supporto per poter proseguire in questa nuova avventura. Riusciremo a promuovere ancor più questo incantevole patrimonio? Intanto proviamoci... Come disse Lucio Battisti, #LoScopriremoSoloVivendo. #CiSiVedeil4marzo. #MyEscort.

