Accademia Olimpica: incontro sull'immigrazione in Italia dal 1945 a oggi

Giovedì 6 febbraio alle 17, nell'Odeo del Teatro Olimpico, un tema di forte attualità sarà al centro dell'incontro "Dialogo sull'immigrazione straniera in Italia dal 1945 ai giorni nostri. Storici e cittadini a confronto", promosso dall'Accademia Olimpica.

Aperto da un saluto del presidente Gaetano Thiene e introdotto e coordinato da Emilio Franzina, presidente della Classe di Lettere e arti dell'Accademia, il Dialogo sarà animato da Michele Colucci, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di Storia sociale e Storia delle migrazioni, e Alessandro Casellato, docente di Storia contemporanea a Cà Foscari e presidente dell’AISO, l’Associazione Italiana di Storia Orale.

I movimenti migratori, che da sempre accompagnano la storia dell’uomo, nel tempo sono divenuti sempre più spesso terreno di accesi scontri politici. La rilevanza di questi flussi non sembra però essere guardata con sufficiente attenzione dal mondo della ricerca storica. Così avviene anche in Italia, Paese a lungo terra d’emigrazione ma nel quale oggi sono presenti oltre cinque milioni di stranieri tra richiedenti asilo, profughi e immigranti definiti “economici”, con un incremento quasi costante anche dei loro figli, spesso nati in Italia e in attesa di ottenere la cittadinanza.

Conoscere e analizzare il fenomeno in un’ottica storica è il punto di partenza essenziale per comprendere anche i problemi di carattere sociale che l’immigrazione porta con sé. Su questo fronte, prezioso si rivela lo studio di Colucci dal titolo “Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 a oggi”, edito nel 2019 da Carocci e posto dall’Accademia alla base della conversazione con Casellato.

Al termine del dialogo tra i due storici, potrà essere dato spazio a quesiti da parte del pubblico.

Ingresso libero. Per informazioni: www.accademiaolimpica.it e 0444 324376.