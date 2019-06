Abilitante Social Fest - concerto di Nada

Nella fattoria sociale P. Massignano a Brendola in Via Quintino Sella, in compagnia e per mano con alcune realtà che ci sono affini costruiamo una specie di cittadella ideale in un contesto accattivante dove la chiave di tutto è “restare umani”.

E’ tempo di incontri. Senza titubanze. Dare il benvenuto a tutti diventa sostanza.

In questa nuova edizione dell’ Abilitante Social Fest 2019 ci focalizziamo sui disastri della natura prodotti dall’autoreferenza dell’uomo.

Cambiare punti di vista, mettersi nei panni, condividere le sorti sono azioni potenti di umanità. Solidarietà e cooperazione.. .tutto torna!

Piano Infinito è in questo tipo di contesto, dove tutti sono benvenuti in un ambiente che accoglie.

Tutto ciò che accade in questi 11 giorni rimanda alla coralità, all’inclusione, alla resilienza.

Guardate e partecipate per credere!

PROGRAMMA

- 5 giugno alle 21.30 spettacolo Drammatica Elementare di e con Marta e Diego Dalla Via

- 6/6 alle 22 concerto degli Stellari;

- 7/6 alle 21.30 esibizione di Nada.

In questa edizione dell'Abilitante Social Fest siamo onorati di avere come ospite Nada Malanima che ci presenterà il suo ultimo lavoro che sta riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico.

- sabato 8/6 ore 10 convegno su “Può l'agricoltura rigenerare un territorio?”,

ore 17 i Racconti in bicicletta di Carla Cavaliere ed Ester Mattussi

ore 21.30 concerti con Ambaradan e Kalàscima.

- domenica 9/6 al mattino laboratorio di aquiloni e incontro con Stefano Notturno su “Temperamenti umani e gruppi Whatsapp”,

ore 18 il concerto di Musica da osterie, alle 20 Cuca on stage.

Ogni giorno dalle 19.30 stand gastronomico



Fattoria Didattica Massignan

Via Quintino Sella 20, 36040 Brendola

Info e prenotazioni:

0444 492415

Per il concerto di Nada venerdì dalle ore 21:30 alle 23:59

Biglietti

pianoinfinito.wordpress.com