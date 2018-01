Abilita' & progetti: corso di crescita personale

CONFERENZA GRATUITA DI PRESENTAZIONE: 25 gennaio h.20.30

Abilità & Progetti è una formazione innovativa per lo sviluppo delle capacità umane; il corso si svolge in dieci incontri, suddivisi in quattro sezioni:

 MAESTRIA NELLA COMUNICAZIONE

 DARE E RICEVERE AIUTO

 TRASFORMARE I PROBLEMI IN PROGETTI

 ORDINARE LA VITA



Ogni incontro prevede lezioni, esercizi di comunicazione, consulenza e sviluppo di progetti individuali. E’ previsto un manuale per ogni lezione, materiale di studio ed alla fine del corso verrà consegnato l’attestato di frequenza.



Conduttrice: Marina Gasparini

Per info: Cell. 338.3510092 - 338.2114831

Email: sviluppoecrescitamg@gmail.com



Il corso avrà inizio il giorno 11 febbraio 2018 con orario 9.00 – 18.00 (con pausa pranzo)