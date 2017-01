"Abbuffata di San Valentino" al Ristorante Belvedere di Caltrano

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Belvedere di Caltrano in via Degli Scaligeri 26 propone la cena romantica "Abbuffata di San Valentino" con ben 15 antipasti, 4 primi, un secondo, sorbetto e dessert. Costo: 35 euro a persona (escluse bevande). Per informazioni e prenotazioni: 0445.891277 - belvederealcamisin@gmail.com.

Il menù della serata:



15 ANTIPASTI ASSORTITI

4 PRIMI PIATTI: di cui 3 sono risotti

SECONDO PIATTO A SORPRESA

Sorbetto

DESSERT: Pasticceria con vino passito

Acqua - Vini abbinati - Caffè con "cicchetto"

