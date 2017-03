Abbecedario: percorso sperimentale tra teatro e cinema a Bassano del Grappa

Fino al 3 aprile continua la rassegna "Abbecedario", laboratorio sperimentale per spettatori fra teatro e cinema per la stagione 2016-2017, tra il "Color Cafè" e il Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8. Il percorso prosegue il progetto iniziato nel 2015 con "Audience Lab", poi sviluppato col primo Abbecedario" nell'ambito di "B.Motion 2016". Si presenta come un breve approfondimento dedicato a quattro spettacoli della stagione teatrale 2016/17 della Città di Bassano del Grappa abbinati ad alcuni film scelti per affinità di soggetto. Giovedì 23 marzo alle 21 ci sarà lo spettacolo teatrale "Piccole Gonne" di Alessandro Fullin al Teatro Remondini. Venerdì 24 marzo alle 21 verrèà proiettato il film "Piccole Donne" di G. Armstrong. Giovedì 30 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il Pranzo di Babette" di Lella Costa al Teatro Remondini. Lunedì 3 aprile verrà proiettato il film "Il Pranzo di Babette" di G. Axel" al "Color Cafè". L'evento è a cura di Color Teatri e comune di Bassano del Grappa (assessorato alla promozione del Territorio e della Cultura). La manifestazione è aperta a tutti con iscrizione e frequenza obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni: colorteatri@colorcafe.it.

Il calendario completo della rassegna:

GIOVEDI' 23 MARZO

ore 18.30 - 19.30 - Color Cafè: INCONTRO per introdurre lo spettacolo PICCOLE GONNE

ore 19.30 - 20 - Color Cafè: INCONTRO PUBBLICO con Alessandro Fullin

ore 20 - Color Cafè: cena-aperitivo facoltativa

ore 21: Teatro Remondini: Spettacolo teatrale PICCOLE GONNE di Alessandro Fullin



VENERDI' 24 MARZO

ore 20 - Color Cafè: INCONTRO sullo spettacolo visto e introduzione al film

ore 21 - Color Cafè: Proiezione film PICCOLE DONNE di Gillian Armstrong (USA 1994)



GIOVEDI' 30 MARZO

ore 18.30 - 19.30 - Color Cafè: INCONTRO per introdurre lo spettacolo IL PRANZO DI BABETTE

ore 19.30 - 20 - Color Cafè: INCONTRO PUBBLICO con Lella Costa

ore 20 - Color Cafè: cena-aperitivo insieme (per chi lo deisdera)

ore 21: Teatro Remondini: Spettacolo teatrale IL PRANZO DI BABETTE di Lella Costa

LUNEDI' 3 APRILE

ore 20 - Color Cafè: INCONTRO sullo spettacolo visto e introduzione al film

ore 21 - Color Cafè: Proiezione film IL PRANZO DI BABETTE di Gabriel Axel (Danimarca 1987)

