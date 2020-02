Aperitivo musical al Tropical Caffè di Fara

Sabato 22 Febbraio 2020



Sabato 22 Febbraio 2020 il Tropical Caffè di via Giuseppe Verdi 6 a Fara Vicentino ( Vicenza ) propone un’altra festa di musica e divertimento.



La location Tropical Caffè

Il locale Tropical Caffè, gestito da Manuel & Lysania insieme al loro staff, si trova in una strada in salita ( o in discesa, a seconda della provenienza ) come quasi tutti i territori di Salcedo, Lugo e Breganze, con i quali il comune di Fara Vicentino ha in comune la struttura geologica ( che è di origine vulcanica ) che è prevalentemente collinare, affacciato alla pianura vicentina, riparato alle spalle dall’Altopiano dei Sette Comuni.



Per l’occasione, durante L’Evento, ci sarà come ospite speciale LUCE, che è un’Artista eclettica avente al suo attivo diversi anni di performance musicali con ospitate e collaborazioni radiofoniche ( su tutte quella con AMORE Radio Show / THE SOUNDAY ) ed anche una collaborazione italo-ecuadoreña che ha portato alla stesura del brano ‘Made in Italy’ con il featuring di Dj Bull.



Il format AMORE Radio Show / THE SOUNDAY in tour



Il format AMORE Radio Show in tour / THE SOUNDAY, collegato come dice il nome stesso al programma radiofonico inerente, propone un mix musicale tra diversi generi musicali. E' stato ideato per far divertire le persone in modalità sana, allegra e costruttiva.



Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che, di volta in volta, realizza la locandina digitale ( nel gergo tecnico, l’e-flyer ) dell’Evento. Lo stesso viene quindi proposto nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nell'anno 2020, i 2 social network più utilizzati e frequentati.



Oltre a questo le feste sono ricordate anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni 2a, 4a e quando c’è anche 5a Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 ( per quanto riguarda THE SOUNDAY ) ed anche il 5° Mercoledì del mese, dalle ore 21 in poi ( per quanto riguarda AMORE Radio Show ) in diretta mondiale dal seguente link >>> http://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php



I programmi radiofonici stessi, appena citati, sono ascoltabili anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM.



A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione.



Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog ( www.internationalblog.eu ), le varie tappe del tour sono ricordate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di parecchie migliaia di visualizzazioni quotidiane.





L’ingresso alla festa, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i e per tutta la durata dell’Evento.



@ Tropical Caffè, via Giuseppe Verdi 6, Fara Vicentino ( Vicenza )



Sabato 22 Febbraio 2020 dalle ore 16.30 in poi...