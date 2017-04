PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Mostra Agroalimentare e delle Erbe Spontanee in Val Liona" (21 maggio), è prevista la rassegna enogastronomica "A Tavola con le Erbette Spontanee della Val Liona" nei locali e ristoranti aderenti tra Grancona, San Germano dei Berici e Zovencedo. Per tutto il mese di maggio saranno disponibili su prenotazione le serate gastronomiche con i prodotti tipici della Val Liona e con le erbette spontanee presso il Ristorantino "Da Valentino" di San Germano dei Berici (0444/868002), la Trattoria "Isetta" di Grancona (0444/889521), la Trattoria "Da Vighetto" di Grancona (0444/889539) e la Pizzeria "Cà Martina" di Zovencedo (0444/893177). Dal primo weekend di maggio sono previsti inoltre spettacoli, esibizioni, incontri, conferenze, presentazione libri, escursioni, cooking show e degustazioni in tutta la Val Liona e dintorni. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti: tel. 0444.868037 - fax 0444.868159 - unione.collibericivalliona@halleypec.it - www.unionecollibericivalliona.it. Vedi anche: "Mostra Agroalimentare e delle Erbe Spontanee in Val Liona 2016".

