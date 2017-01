"A Tavola con il Torello Allevato a Montorso" in Villa Da Porto

In occasione della Festa di San Biagio, domenica 29 gennaio alle 12.30 è in programma il pranzo "A Tavola con il Torello Allevato a Montorso" presso Villa Da Porto Barbaran di Montorso Vicentino in Luigi Da Porto. Specialità: torello allo spiedo. La degustazione sarà preceduta dall'aperitivo "Happy Gambellara" con i vini vulcanici e i prodotti della Val Chiampo. Prenotazioni alla Pro Loco di Montorso: 368.7186307. Durante l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra l’esposizione "Le Balle di Montorso: fantasia e…" realizzata dagli alunni delle scuole locali oltre alla mostra-mercato dei prodotti tipici locali ed etnici.

ELENCO CIBO E VINO