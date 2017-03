"A Tavola con il Tartufo Pregiato" alla Baita Al Maddarello di Asiago

Sabato 4 marzo alle 20 la Baita "Al Maddarello" di Asiago in via Valdamaddarello 88 presenta la serata enogastronomica "A Tavola con il Tartufo Pregiato" con una cena a cura di Real Summano. Previsto un ricco menù con aperitivo, antipasto, primo, secondo, dolce e bevande incluse. Vini selezionati da "Mazzolada Cantine". Costo: 28 euro. Infoline per prenotazioni: 347.4854336.

Il menù della serata:

ENTRE': Bresaola su letto di lattughino ricoperto di scaglie di tartufo bianchetto e parmigiano - Prosecco Millesimato

PRIMO: Gnocchi di tartufo uncinato di alta montagna - Chardonnay

SECONDO: Stufato di spezzatino al tartufo di bagnoli acompagnato con crema di mais, ricoperta di sughetto al nero invernale - Cabernet Franc

DOLCE: Strudel dell'Altopiano - Malvasia Dolce

