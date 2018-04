"A Tavola con il Tarassaco di Conco" - serata di gala con cena

Mercoledì 11 aprile 2018, appuntamento con la tradizionale serata di apertura con cena di gala a cura dei ristoratori di Conco, per dare il via all'immancabile rassegna "A tavola con il tarassaco di Conco", che come ogni anno, nei mesi di aprile e maggio, porta sulle tavole dell'Altopiano la bontà e genuinità di quest'erba dal sapore unico.

Durante la serata, si potranno assaporare gustosi piatti a base di tarassaco di Conco, riscoprendo così il sapore unico e speciale della produzione enogastronomica del territorio altopianese.

La serata di gala si terrà presso la Sala Don Italo Girardi di Conco (sopra all'asilo, entrata potsteriore) e inizierà alle ore 20.00.

Dalle ore 19.00, per chi vorrà, sarà offerto uno sfizioso aperitivo.