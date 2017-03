"A Tavola con il Tarassaco di Conco" al "Rubens Stube Fest" di Rubbio di Conco

Venerdì 31 marzo alle 20 il Ristorante Pizzeria Rubens Stube Fest a Rubbio di Conco in contrà Rossi 10 ospiterà la rassegna gastrononica "A Tavola con il Tarassaco di Conco" con una cena a base di tarassaco di Conco (conosciuto volgarmente in Veneto come "pisacan"). E' previsto un ricchissimo menù dall'apertivo con antipasti ai primi fino al secondo con contorno e dessert oltre ad acqua, vini abbinati, caffè e grappa più il servizio al tavolo con coperto. Costo: 45 euro a persona con omaggio del buon ricordo. Serata solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0424.709012 - info@rubensfest.com.

Il menù della serata:



APERITIVO AL TAVOLO: Calice di prosecco con piccoli entrée a base di Tarassaco De.Co di Conco

2 ANTIPASTI: Burrata pugliese con Tarassaco De.Co. di Conco al profumo di limone, bottarga di muggine e sfoglia di pane gattiau - Tartare di sorana bio dalla Azienda agricola Maso Rossetti Rubens con Tarassaco De.Co. di Conco scottato e tuorlo pochè

2 PRIMI PIATTI: Tortello al Tarassaco De.Co. di Conco con ragù di coniglio biologico allevato a terra - Risotto con Tarassaco De.Co. di Conco, lumache e spuma di caprino

SECONDO PIATTO: Coscia d’anatra cotta a bassa temperatura con salsa al miele di Tarassaco De.Co. di Conco, accompagnata dal Tarassaco De.Co. di Conco in tecia con pinoli e uvetta

PRE DESSERT: Sorbetto al Tarassaco De.Co. di Conco e limone

DESSERT: Torta rustica al Tarassaco De.Co. di Conco, Nocciole e salsa ricotta fresca e rosolio

Caffè, grappa o liquore al Tarassaco De.Co. di Conco

Acqua e vini abbinati con servizio sommelier

