Venerdì 13 gennaio alle 20 si apre la rassegna gastrononica "A Tavola con il Ranpussolo de Villaga" alla Trattoria Sabrina di Villaga in via Verdi 10 con una cena speciale a base di ranpussolo, chè è un'erba spontanea e pregiata dei Colli Berici, dove trova un habitat naturale ideale, perché le radici assorbono i sali dal terreno roccioso e ricco di minerali. Anche se non è molto conosciuta nel Veneto, gode di una maggiore diffusione nel territorio vicentino grazie all’iscrizione all’albo dei prodotti vicentini con Denominazione Comunale (De.Co.) del "Ranpussolo di Villaga", considerato uno deu migliori ortaggi berici. La radice e le foglie basali più tenere sono le parti più utilizzate in cucina. La radice, carnosa, tenera e croccante, ha un delicato sapore dolciastro. La cena prevede 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, contorni, dolce oltre ad acqua, vini e caffè. Costo: 33 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0444.886030 - elisa.faggionato@libero.it

Il menù della serata:

Antipasti: Cotechino con Ranpussolo in crosta di pane - Rampussolo in tempura

Primi: Risotto al Ranpussolo - Strozzapreti al pesto di Ranpussoli e spek

Secondi: Oca al forno - Salame ai ferri con polenta

Contorni: Ranpussolo al lardo e aceto con contorni misti di stagione

Dolce della casa

Caffè e degustazione Grappa E'

Vini in bottiglia dell'azienda agricola Piovene Porto Godi

