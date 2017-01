"A Tavola con il Ranpussolo de Villaga" alla Trattoria Berica

Sabato 28 gennaio alle 20 la Trattoria Berica di Villaga in via Alessandro Manzoni 88 ospiterà la rassegna enogastronomica "A Tavola con il Ranpussolo de Villaga" con un ricchissimo menù di aperitivo, antipasti, primo, secondo e dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Costo: 33 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.868391 - trattoriaberica@gmail.com.

Il menù della serata:

Aperitivo di benvenuto con "Pinot Bianco" Azienda Agricola Piovene Porto Godi - Frittelle di Ranpussoli e Murlone di Montegnago - Chicche di cotechino e lingua con mostarda di Ranpussoli

Antipasti: Sfogliata di Patate e Stravecchio con insalata di rape, ranpussoli e noci - "Garganeo" Azienda Agricola Piovene Porto Godi

Primi piatti: Tradizionale Risotto con Ranpussoli

Secondo: Spiedo della Corte Veneta - Coppa di Maiale, Faraona, Coniglio in porchetta, con Cappuccio Rosso Marinato, Salame alla Brace con Ranpussoli al Lardo ed Aceto - "Tai rosso" Azienda Agricola Piovene Porto Godi

Dolce: Tartar di frutta fresca invernale al Passito di Thovara con Sbrisolona di Mandorle e Cremoso ai Ranpussoli

Caffè con degustazioni Grappa E'

