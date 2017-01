"A Tavola con il Ranpussolo de Villaga" all'Osteria Barbagianni di Villaga

Venerdì 20 gennaio alle ore 20 l'Osteria Barbagianni a Toara di Villaga in via Longhe 6 organizza una cena speciale a base di "Ranpussolo de Villaga", uno degli ortaggi prelibati e saporiti dei Colli Berici, con 2 primi, un secondo e il dolce per la rassegna gastronomica "A Tavola con il Ranpussolo de Villaga". Il ranpussolo è un'erba spontanea e pregiata, che cresce nella zona dei Colli Berici soprattutto a Villaga e che viene utilizzata come alimento fin dall'antichità.Costo: 25 euro a persona escluso le bevande. Per informazioni e prenotazioni: 0444.888362 - info@agriturismobarbagianni.it.

Il menù della serata:

2 PRIMI: Tortino di Ranpussolo con tartufo dei Berici e crema al gorgonzola dolce - Gnocchi di patate con Ranpussoli e salsiccia

Vini: "Sauvignon" Azienda Agricola Piovene Porto Godi - "Montemurlone" Barbagianni

SECONDO: Petto d'anitra con Ranpussoli e polenta di Maranello - Vino:"Polveriera" "Sauvignon" Azienda Agricola Piovene Porto Godi

CONTORNI: Insalata di Ranpussoli con formaggio morbido di Barbarano, olio dei Berici, noci, miele di Villaga

DESSERT: Gelato al Ranpussolo e mela verde - Vino: "Thovara Passito" Azienda Agricola Piovene Porto Godi

