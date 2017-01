"A Tavola con il Broccolo Fiolaro" alla Baita al Maddarello di Asiago

Venerdì 20 gennaio alle ore 20 la Baita al Maddarelloo di Asiago in via Val Maddarello 88 organizza una cena speciale con percorso enogastronomico alla scoperta del Broccolo Fiolaro. Il ricco menù prevede un antipasto, un primo, un secondo e il dolce oltre a vini, acqua e caffè. La parte culinaria è curata da "Cucina Tomasi" di Creazzo. Vini: Cantina Mazzolada. Costo: 30 euro tutto compreso. Per prenotazioni: 347.4854336.

Il menù della serata:

ENTRE': Crostino con lardo stagionato e "fioi" in padella - Sformato di broccolo fiolaro di Creazzo con crema di patate e sedano rapa

PRIMO: Risotto con ragù bianco, broccolo fiolaro di Creazzo e fonduta di Asiago Dop - Vino: Chardonnay

SECONDO: Filetto di maiale con broccolo fiolaro e guanciale affumicato - Vino: Cabernet Franc

CONTORNI: Broccolo fiolaro in tegame e patate al forno

DOLCE: Strudel dell'Altopiano

