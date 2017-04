"A Tavola co i Bisi del Pozzolo" a Villaga

Da venerdì 5 maggio fino al primo weekend di giugno si terrà la rassegna gastronomica "A Tavola co i Bisi del Pozzolo" con una serie di serate culinarie nei locali e ristoranti di Villaga e della frazione Pozzolo alla scoperta di uno dei tesori alimentari dell'Area Berica. Per l’occasione i ristoratori locali prepareranno alcuni piatti “storici”, uniti a nuove elaborazioni in cucina dei “Bisi”: ai risotti o alle fettucine condite con i piselli di Pozzolo si aggiungeranno pietanze come le “crespelle di mais con piselli e morlacco”, la “vellutata di riso e piselli”, la “crema dolce di piselli con asiago stravecchio” e anche dolci come la “crostata di piselli e ricotta con frutti di bosco” o la “ciambella di piselli”.

GLI APPUNTAMENTI: per assaggiare queste prelibatezze ci saranno alcuni appuntamenti speciali con inizio alle ore 20: venerdì 5 maggio Trattoria Gemma dei Berici (Alle Cave) a Pozzolo di Villaga (0444.868332); venerdì 5 maggio Trattoria Pizzeria All'Alpino a Pozzolo di Villaga (0444.868163); venerdì 12 maggio Trattoria Sabrina a Villaga (0444.886030); sabato 20 maggio Trattoria Berica (0444.868391); sabato 27 maggio Trattoria Valle Verde a Pozzolo di Villaga (0444.868242). Per tutto il periodo della rassegna la trattoria-pizzeria all’Alpino di Pozzolo di Villaga (0444.868163) avrà in menu una selezione di pizze con “Bisi de Pozzolo”. Aggiornamenti sulle serate su: www.ristoratoridivicenza.it.

LA TRADIZIONE: l'appuntamento è molto atteso sui Colli Berici, dove l’esposizione al sole e le coltivazioni su rive o terrazzi in "costiera", sempre miti anche nelle fredde giornate d'inverno, permettono una produzione precoce dei piselli, conferendo ai “Bisi de Pozzolo” un sapore davvero unico. La tradizione gastronomica, oltre che la coltivazione locale di questo prodotto della terra, è sempre stata conservata e tramandata di generazione in generazione.

ORGANIZZAZIONE: la kermesse, giunta alla terza edizione, è organizzata dall’amministrazione comunale di Villaga e dal locale mandamento Confcommercio in collaborazione con la Pro Loco Villaga e il patrocinio della Provincia di Vicenza.

ELENCO CIBO E VINO