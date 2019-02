a spasso per sandrigo 2019

Domenica 31 marzo 2019 si svolgerà la seconda edizione di “A sPasso per Sandrigo”. Una manifestazione ludico motoria culturale a passo libero aperta a tutti, di 9 km (riducibili con percorsi più corti), per le vie di Sandrigo alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche del nostro territorio.

Per l’occasione saranno aperti al pubblico: l’oratorio S. Gaetano, Villa Sesso Schiavo, Palazzo Mocenigo, Villa Cadore, Villa Tecchio Garbinati e il Sacello Zannini. In ognuna di queste tappe, un cicerone ci racconterà la storia di questi luoghi speciali. Inoltre, si potrà percorrere l’argine dell’Astico per immergerci nelle meraviglie naturalistiche che ci circondano.



PROGRAMMA: partenza libera dalle 8,00 alle 9,30 dalla sede della Cooperativa Margherita in via A. Andretto, 7 - Sandrigo (per l’occasione sarà aperto il Bargherita con buonissime colazioni). Arrivo sempre presso la sede della Cooperativa Margherita. Dalle 11.00 musica e proposte enogastronomiche. Chiusura manifestazione ore 14.00

Ristori: 1 lungo il percorso + ristoro finale per tutti

La partecipazione è garantita anche a persone con difficoltà motorie - servizio scopa con furgone da Villa Cadore – servizi igienici – segnaletica lungo il percorso.



ISCRIZIONI: 3 € (gratis per bambini con età inferiore i 5 anni) - possibilità di iscrizione sul luogo di partenza e lungo il percorso presso una delle tappe con cicerone.

Partecipa al Photocontest: premiazione della foto più bella.

Si pone l’obbligatorietà per il podista di rispettare il codice della strada.

Si ringraziano tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della manifestazione.