"A Spasso con la Luna Piena" tra le piantagioni di broccolo fiolaro a Creazzo

Venerdì 3 marzo alle 20 è in programma l'escursione notturna "A Spasso con la Luna Piena" per una camminata a passo libero con un percorso di circa 10 chilometri nelle splendide colline di Creazzo tra le piantagioni del broccolo fiolaro. Ritrovo presso il Polisportivo in viale Torino. Ristoro finale per tutti partecipanti. E' obbligatorio l'uso della torcia elettrica. La quota di iscrizione prevede una donazione liberale per la raccolta fondi a favore della Fondazione San Bortolo di Vicenza. L'evento è organizzato dallo staff di "Over the Run".

