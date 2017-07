"A Quattro Zampe" con i pastori maremmani abruzzesi al Rifugio Campolongo

Domenica 10 settembre alle 9.30 è in calendario l'escursione "A Quattro Zampe" al Rifugio Campolongo a Rotzo sull'Altopiano di Asiago insieme ai pastori maremmani abruzzesi con una passeggiata di 5 chilometri dedicata ai grandi cani bianchi. Partenza alle ore 10 con un itinerario facile. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di proseguire in direzione di una piccola grotta. A chiudere la mattinata un pranzo conviviale in malga o, al sacco. L’appuntamento è aperto anche a cani di altre razze e di tutte le taglie. Per informazioni e adesioni: 347.8928290.

PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE. Cane dotato di grande fierezza, dignità e tempra, ha temperamento molto forte, sicuro e indipendente. Spesso viene definito un "quasi felino" tanto non gli si addicono le smancerie. Resta comunque legato al padrone da un affetto profondo, ma pretende di essere rispettato per rispettare a sua volta il leader.

L'IDEA DI UN RITROVO NATURALISTICO «L’idea – spiega Sophie Gobert, l’organizzatrice dell’appuntamento – mi è venuta insieme alla mia amica Debora Soprana all’ultimo raduno di pastori maremmani abruzzesi organizzato da Luigi Langella. Avevo partecipato con il mio cane Sally De Le Orme Selvagge. Grazie a questi raduni, si è creata una piccola comunità di appassionati, che si possono confrontare sulle rispettive esperienze con i propri cani. Questo ritrovo sull’Altopiano di Asiago è una variante diversa, più rilassata e naturalistica, di raduno. Un ritrovo che consiste in una passeggiata, un pranzo e tante chiacchierate, in un contesto che è perfetto per questa razza di cani da pastore.

