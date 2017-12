"A Natale Regala un’Emozione in Natura" con Piccole Dolomiti Sport

Piccole Dolomiti Sport organizza l'iniziativa "A Natale Regala un’Escursione" in montagna, in torrente oppure un corso di nordic walking con 4 tipi di proposte per amici o parenti appassionati di sport e attività all’aria aperta per respirare un pò di benessere in natura, come l'emozionante river trekking,

4 PROPOSTE:

1 - Un'escursione Dolomiti o sulle Prealpi in giornata - 20 euro - Da gennaio 2018

2 - Un'uscita di river trekking, entusiasmante escursione in torrente con muta e caschetto - 45 euro - Da aprile 2018

3 - Corso base di nordic walking (6 lezioni) in zona alto vicentino - 50 euro - Da febbraio 2018

4 - Cinque uscite di mantenimento nordic walking in zona Alto Vicentino per coloro che hanno già fatto il corso base - 30 euro - Da febbraio 2018

5 - Una Ciaspolata tra Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti - 20 euro - Da fine dicembre a marzo 2018

A febbraio uscirà il calendario 2018 per scegliere l’attività sul link: www.piccoledolomitisport.com/category/escursioni-guidate/

Da aprile si vedrà il calendario del river trekking: www.piccoledolomitisport.com/calendario-river-trekking-escursioni-in-torrente/

Nei prezzi è inclusa l’assicurazione (ricerca e recupero da parte del soccorso alpino), i bastoncini per il nordic walking, la muta e il caschetto per il river trekking, ciaspole per ciaspolate. Non sono inclusi i costi di eventuali trasporti e rifugi.

Per ulteriori info o acquisto dei biglietti/buoni regalo: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258

Referente: Davide Deganello - AMM - Accompagnatore M. Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto

ELENCO ESCURSIONI