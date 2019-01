Selezioni live regionali del 32° sanremo rock

La 32^ edizione del Sanremo Rock & Trend Festival arriva in Veneto per la prima tappa di selezioni 2018/2019 dedicata alle band regionali.

Venerdì 18 gennaio sul palco del club Il Borgo a Montebello Vicentino (VI) otto artisti si daranno battaglia a “colpi” di note per aggiudicarsi il lasciapassare alla fase finale del più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti,.



A partire dalle ore 20 si alterneranno sul palco Vinile da Venezia, Double Shuffle Blues Band sempre da Venezia, Audioma da Padova, Dario Zimbaro da Treviso, Trick Play da Pianiga (VE), Heatstrokes da Venezia, The Crystal Bricks da Padova e Kallaste da Verona.



A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente dal vivo, sarà presente una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. A fine serata conosceremo il nome delle band che saranno promosse alle fasi finali del concorso, preludio alla finalissima già programmata al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di giugno.



La serata, ad ingresso libero, verrà ripresa e trasmessa su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv.



Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna.



32° Sanremo Rock & Trend Festival

1^ Tappa live tour Veneto

Venerdì 18 gennaio ore 20

Il Borgo, via Borgo 31, Montebello Vicentino (VI)

Ingresso gratuito



Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it, tel. +39 327 423 7725