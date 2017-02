"A Digo Ben: Pillole di Comunicattore": public speaking al "Vicenza Time Cafè"

Giovedì 23 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 si terrà il laboratorio "A Digo Ben: Pillole di Comunicattore" sul "public speaking" per farsi capire ed apprezzare con Matteo Rinaldi presso il "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. L'appuntamento consiste in due ore di approfondimento su come funziona davvero la lingua parlata, come si scarica la cadenza veneta, come si diventa più chiari ed eleganti nell'esposizione in pubblico e come si può migliorare la propria espressione verbale con pochi minuti di esercizi al giorno. Il laboratorio sarà suddiviso in 4 incontri riservato ai soci VITC. Infoline per prenotazioni: 347.6019187 - matte.rinaldi@gmail.com.

