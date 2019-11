Riccardo Sinigallia dei Tiromancino tra parole e canzoni

Riccardo Sinigallia, leader dei Tiromancino, grande autore, cantautore, musicista e produttore romano, sarà protagonista di una serata "a cuor leggero" - dal titolo di una sua canzone che ha riscosso molto successo l'anno scorso - in cui risponderà alle domande ed eseguirà alcune canzoni del suo repertorio. Non perdete l'occasione di incontrare, in un contesto intimo e suggestivo come quello offerto da Orvettspace, uno fra i più originali e interessanti artisti della scena musicale italiana.

Nato a Roma il 4 marzo del 1970, Riccardo Sinigallia scrive canzoni dall'età di 12 anni. Nel 1988 forma una band con cui scrive, suona e canta nei centri sociali e nei club dei primi anni '90.

Nel 1994 comincia la collaborazione come autore con Niccolò Fabi di cui produce e arrangia i primi 2 album "Il giardiniere" e "Niccolò Fabi" e con cui firma - tra le altre - canzoni come "Dica", "Capelli", "Rosso", "Vento d'Estate", "Lasciarsi un giorno a Roma".

Nel 1997 produce e firma alcune canzoni de " La favola di Adamo ed Eva" di Max Gazzè, tra cui "Cara Valentina", "L'amore pensato", "Una musica può fare" e la già citata "Vento d'estate". È dello stesso periodo il ritornello di "Quelli che benpensano" di Frankie Hi-Nrg Mc con il quale dirigerà anche il videoclip, iniziando una lunga collaborazione che lo vedrà dietro alla macchina da presa anche da solo per molte delle sue produzioni musicali tra cui quella dei Tiromancino.

Nel 2000 esce l’album "La descrizione di un attimo" dei Tiromancino, di cui cura la produzione artistica ed è co-autore di tutte le canzoni, tra cui quella che darà il titolo al disco, ma anche di "Due destini" che sarà nei titoli di coda de "Le fate ignoranti", e "Strade" con cui parteciperà in duetto al festival di Sanremo di Fabio Fazio. Sempre del 2000 è la scrittura e la produzione di "Medicina buona" della Comitiva, collettivo in cui figurano Frankie Hi-Nrg Mc, Elisa, Ice One, Francesco Zampaglione e Franco Califano.

Nel 2003 esce il suo primo lavoro "Riccardo Sinigallia" che viene inserito, dalla critica specializzata, nelle classifiche dei migliori dischi italiani di quegli anni.

Nel 2006 viene pubblicato "Incontri a metà strada", album che raccoglie nuovamente molti consensi da parte della critica e con cui riesce a crearsi un proprio spazio nel panorama della canzone d'autore italiana contemporanea.

Riccardo si dedica alla composizione di colonne sonore per film e documentari come, per esempio, "Paz!" e "Amatemi" di Renato de Maria.

Nel 2008 Luca Carboni lo chiama per "Musiche Ribelli", dove insieme i due reinterpretano alcune delle canzoni più significative del cantautorato italiano degli anni '70, tra cui "Ho visto anche degli zingari felici" di Claudio Lolli e "La casa di Hilde" di Francesco De Gregori.

Del 2012 è "Planetario" dei Deproducers - musica per conferenze spaziali - realizzato insieme a Max Casacci, Gianni Maroccolo, Vittorio Cosma, Howie B, Dodo Nkishi, David Nerattini e Fabio Peri conservatore del Planetario di Milano.

Del 2013 invece è la produzione di "Non erano fiori" di Coez, artista rap dell'underground romano.

Nel 2014, con i brani “Prima di andare via” e “Una rigenerazione”, Riccardo Sinigallia partecipa per la prima volta da solista al Festival di Sanremo, a cui fa seguito, il 20 febbraio, la pubblicazione del nuovo album “Per Tutti”, il primo su etichetta Sugar.

Nello stesso anni, Riccardo Sinigallia, con i Deproducers realizza due colonne sonore: "La vita oscena" di Renato De Maria e "Italy in a Day" di Gabriele Salvatores.

Nel 2015 viene chiamato da Valerio Mastandrea per comporre la traccia dei titoli di coda di "Non essere cattivo" di Claudio Caligari, selezionato come film italiano per la candidatura agli Oscar 2015 e presentato al Festival del Cinema di Venezia dove "A cuor leggero" ha vinto il premio "Ho visto una canzone" assegnato da Assomusica e successivamente è stata candidata come migliore canzone originale ai David di Donatello nel 2016.

Nel 2016 è coautore di alcune tracce e produce l'intero album "La fine dei vent'anni" di Francesco Motta, disco vincitore della targa Tenco per la migliore opera prima.

Nel 2017 esce “Botanica”, il secondo progetto discografico dei Deproducers, realizzato insieme al Prof. Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, tra i massimi ricercatori botanici internazionali. Ad ottobre il collettivo parte per le Isole Svalbard, per raccontare - attraverso immagini, musica e parole - il messaggio della loro ultima Opera.

Sempre nel 2017 realizza la colonna sonora del programma televisivo I mille giorni di Mafia Capitale di Claudio Canepari. Nel 2018, “Prima di Andare Via”, brano contenuto nel suo terzo disco “Per tutti”, viene incluso nella colonna sonora del film “ A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

A cuor leggero

Riccardo Sinigallia fra paole e canzoni

Con Marco Olivotto

NOV 30

sabato dalle ore 21:30 alle 23:30

Orvett

Via Vittoria 75 Mussolente, Vicenza

Biglietti

www.mailticket.it