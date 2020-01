A che servono gli uomini con Nancy Brilli al Teatro Comunale

A che servono gli uomini? è una commedia musicale passata alla storia per l’interpretazione di Ombretta Colli e le inconfondibili musiche di Giorgio Gaber. La protagonista di questo nuovo allestimento sarà Nancy Brilli, attrice di talento, dotata di grande simpatia e intelligenza scenica. È la storia di Teolinda, donna in carriera delusa dal genere maschile e che rimpiange di non aver mai avuto un figlio. Un giorno ruberà la provetta n. 119 all’istituto di ricerche genetiche, riuscendo a diventare madre, ma scoprirà poi che il donatore è Osvaldo, un quarantenne rozzo, borioso, che vive ancora con la madre. La scoperta innescherà delle situazioni comiche e offrirà spunti di riflessione sul ruolo attuale della donna.

Spettacolo teatrale diretto dal Premio Oscar alla carriera, Lina Wertmüller. Con Nancy Brilli, Fioretta Mari, Daniele Antonini, Nicola D’Ortona e Giulia Gallone.

Giovedi' 16 e venerdi' 17 gennaio, ore: 20.45

Teatro Comunale - Via G. Mazzini, 39 Vicenza