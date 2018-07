A cena sotto le stelle al Terzo Ponte

A cena sotto le stelle, tutti i MERCOLEDÌ D'ESTATE Laspiaggetta! del Terzo Ponte si trasforma in un suggestivo scenario per cenare, a piedi nudi, sotto le stelle.



Piatti semplici, ma non banali, ricercati, ma non pretenziosi.

Fuori menù, per l'occasione:



insalata di Polipo scottato con sedano croccante, olive e cruditè di verdure;

carpaccio di salmone marinato dagli chef, gocce di menta e pomodorino secco;

coscia di scottona marinata alla griglia con rosti di patata.



_____



LOCALE CLIMATIZZATO

Evento garantito all'interno anche in caso di pioggia.



Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it



INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI