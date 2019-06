A cena con Robert Jhonson

Robert Jhonson è “il medico dell’economia”. Consulente dell’ex presidente USA Bill Clinton, del campione dell’NBA Michael Jordan, di Bill Gates e di numerose società e industrie di primo piano come Microsoft, Virgin, Google, Ikea, e Toyota. Life trainer numero uno al mondo e ideatore della formula del cambiamento individuale “Distinguersi per non Estinguersi”.

Sarà ospite del “Podere la Torre” per una serata a numero chiuso di 70 posti disponibili rivolta al mondo imprenditoriale.

