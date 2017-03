"A Cena con le Sardine" alla Trattoria Caissa di Marostica

Venerdì 17 marzo alle ore 19.30 la Trattoria Caissa di Marostica in corso Mazzini 104 organizza la serata culinaria "A Cena con le Sardine" con un menù a base di sarde (fresche, fritte, al forno e "in saor"). E' gradita la prenotazione. Per informazioni prezzi e prenotazioni: 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTI: Prosecco di benvenuto con sarde fritte - Sarde in saor

PRIMO PIATTO: Spaghetti integrali con sarde fresche, olive taggiasche e pomodorini

2 SECONDI PIATTI: Cotoletta di sardine alla milanese - Sarde al forno con polenta

DESSERT: Gelato al limone

Caffè e correzioni

