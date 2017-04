"A Cena con le Erbette Spontanee dell'Altopiano": tarassaco e bruscandoli

Domenica 30 Aprile alle ore 20 il Ristorante Campomezzavia di Asiago in via Campomezzavia 39 propone l'evento gastronomico "A Cena con le Erbette dell'Altopiano" con un ricco menù a base di tarassaco, carletti e bruscandoli. Durante la giornata si propone anche un'uscita con Asiago Guide alla scoperta delle erbe spontanee di montagna con relatore Massimiliano Gnesotto. Costo cena: 25 euro a persona. Prenotazioni obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0424.700189 - info@campomezzavia.it

MENU' DELLA SERATA:

ANTIPASTI: Frittatina con patate lesse, cumino e ortica - Fiori di Tarassaco pastellati - Speck

2 PRIMI PIATTI: Fagottino di crespella con ricotta e buon Enrico - Risotto con bruscandoli e pennarone

SECONDO PIATTI: Tagliata di manzo con carletti, pomodorini e glassa di aceto balsamico

CONTORNI: misti di stagione con Meel-Kraut e Tarassaco in tecia

DESSERT: Mousse di Tarassaco



Caffè

ELENCO CIBO E VINO