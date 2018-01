A cena con il Tartufo di Marana di Crespadoro

Sabato 3 febbraio alle 20 Albergo Ristorante Campana a Marana di Crespadoro in via Pasquali Marana 7 organizza la serata A Cena con il Tartufo di Marana.con un menù speciale per l'occasione: antipasto - primo secondo - contorno - acqua e vini in abbinamento - caffè.

Costo: 30 euro

Info prenotzioni: www.albergocampana.com

Menù qui sotto:

