A Bassano la popstar argentina Tini

La popstar argentina Martina Stoessel, per tutti Tini, dopo aver incantato l’America Latina e aver conquistato il successo internazionale, è ora in giro per il mondo per promuovere il suo secondo disco e farà tappa anche Bassano del Grappa, sabato 22 febbraio (ore 21) al Palabassano 2.

Martina Stoessel Muzlera, nata a Buenos Aires nel 1997, è l’attrice e cantante conosciuta dal grande pubblico come “Violetta”, per il suo ruolo nella celebre serie televisiva. A dieci anni debutta nella prima stagione de “Il mondo di Patty”, nota telenovela argentina. Nella stessa serie recita anche nella seconda stagione. Si tratta dei primi passi di una carriera folgorante. Nel 2012 ottiene il ruolo della protagonista nella nuova serie televisiva prodotta tra America latina, Europa, Medio Oriente e Africa: “Violetta”. Grazie a questo ruolo ottiene premi importanti come il Nickelodeon Kids’ Choice Award nella categoria Artista latinoamericano favorito. Viene confermata come protagonista anche nello spettacolo teatrale ispirato dalla serie televisiva. Forte di questo successo, tra il 2014 e il 2015 diventa protagonista di alcuni programmi televisivi italiani come “L’anno che verrà”, “Ballando con le stelle” e “Ti lascio una canzone”. Da “Violetta”, dopo la serie televisiva e lo spettacolo teatrale, è derivato anche un film, “Tini, la nuova vita di Violetta”, arrivato in Italia nel 2016. Nello stesso tempo esce anche il primo album di Martina, “Tini”.

Nel 2018 realizza il suo secondo album, “Quiero Volver”, il primo veramente da Tini e non da Violetta, staccandosi così dai panni del suo celebre personaggio. Contemporaneamente all’uscita del suo secondo album "Quiero Volver”, Tini canta anche, insieme a Flo Rida, nel remix di “La Cintura” di Alvaro Soler, canzone che hanno poi eseguito dal vivo al Latin American Music Awards. La cantante ha partecipato anche, insieme a Greeicy, al remix di “Lo Malo” di Aitana e Ana Guerra, così come in “Wild” di Jonas Blue con Chelcee Grimes e Jhay Cortez.

Tini vanta un impressionante numero di followers (oltre 12 milioni) sui social e ha guadagnato la copertina di riviste internazionali, tra cui Cosmopolitan, Vogue, Billboard e Elle. Questo tour, che la vedrà protagonista anche a Bassano, è nato sulla scia del successo della sua collaborazione con Lalo Ebratt, con il brano “Fresa”, che ha già oltrepassato 80 milioni di visualizzazioni su YouTube, e dopo il grande successo dei suoi singoli “22” featuring Greeicy, “Sad Song” featuring Alesso, “Oye” con Sebastián Yatra, suo attuale compagno, e la smash hit “Fresa”.

I biglietti, a partire da 25 euro più diritti di prevendita, sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti disponibile anche la sera dell’evento alla biglietteria del Palabassano2.

Concerto organizzato dalla 2 punti eventi.