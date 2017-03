"A.A.A. Cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti": idee per la casa a Vicenza

Domenica 12 marzo dalle 8 alle 18 si terrà a Vicenza in corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti il mercatino "A.A.A. Cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage". Il nuovo spazio, parallelo all'evento nelle altre piazze del capoluogo berico, sta riscuotendo sempre maggior consenso di pubblico con tante idee per la casa: dal remake all’handmade fino al restauro con interessanti proposte per un arredo, che unisce l’antico al moderno. Si potranno trovare articoli, oggetti, tessuti e piccoli mobili per quanto concerne il "living". L'evento è organizzato da "Antiquariato Vicenza" in collaborazione con l’assessorato all’innovazione e alla semplificazione del comune di Vicenza. Per maggiori informazioni: www.antiquariatovicenza.it - 349.6410654 - info@antiquariatovicenza.it.

