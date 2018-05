Vieni con noi a Campogrosso.

Il 27 maggio partecipa al TREKDAYS, un escursione di circa 11,7 km con 400 metri di dislivello e se non hai mai attraversato un ponte tibetano è l'occasione giusta per vivere questa nuova avventura.Ti basteranno un paio di scarponi, una borraccia, un cappello e l'abbigliamento da camminata.Evento gratuito riservato ai possessori di carta Decathlon, se non ce l'hai falla subito è gratuita e puoi farla anche scaricando la nostra nuova APP, per farlo clicca qui: https://www.decathlon.it/a pp-decathlon.html . .