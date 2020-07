Teatro per bambini e famiglie: Il Giardino di Alice 2020

Una magica atmosferà accoglierà i partecipanti: le famiglie, invitate a portarsi una coperta da casa, saranno accompagnate da maschere acrobati a prendere posto nelle aree opportunamente indicate. Dal 19 luglio al 30 agosto 2020, tutte le domeniche alle 18 ai Giardini Salvi teatro per bambini e famiglie nel giardino storico della città.



IL GIARDINO DI ALICE 2020 Radio libera è tutti una serie di appuntamenti estivi per l’infanzia, ma questa volta anche alla radio!

Tutto ciò che accadrà ai Giardini Salvi verrà trasmesso in diretta radio attraverso un apposito link streaming audio ad accesso libero. Gli spettatori saranno quindi testimoni di un evento che rimbalzerà in tutte le case e in tutte le famiglie che si collegheranno e che non potranno essere presenti di persona.

Seduto comodamente sull’erba del parco, ogni gruppo familiare potrà godere di un’amplificazione “esclusiva” grazie ad appositi speaker bluetooth consegnati all’ingresso. Grazie a questa tecnologia gli attori animeranno i Giardini Salvi ad adeguata distanza dal pubblico, senza che questo comprometta la fruizione dello spettacolo.

Dulcis in fundo ... in ottemperanza alle norme di sicurezza anti-covid, finiti gli spettacoli ci saranno semplici giochi e animazioni per coinvolgere i bambini e le bambine in attività all’aria aperta e al tempo stesso offrire alle famiglie una rinnovata occasione di socialità.

Durante Il Giardino di Alice 2020 – Radio libera tutti, i Giardini Salvi si trasformeranno così in un grande e favoloso déjeuner sur l'herbe teatrale di ultima generazione.

La rassegna fa parte del ricco programma estivo VIAGGIO IN CITTÀ – Estate 2020 a Vicenza.



I sei appuntamenti si svolgeranno tutti di domenica a partire dal 19 Luglio, alle ore 18 e secondo il seguente calendario:

19 Luglio - Dino Casarotto il pilota che fa il botto con Andrea Dellai (exvUoto teatro);

26 Luglio - Il Principe Orso con Beatrice Niero;

2 Agosto - Alice nel Paese delle Meraviglie con Stefania Pimazzoni, Catuscia Gastaldi, Irma Sinico (Ensemble Vicenza);

9 Agosto - Lorenzo e l’isola nuova con Andrea Dellai e Tommaso Franchin (exvUoto teatro);

23 Agosto - L’uccel belverde con Martina Pittarello;

30 Agosto - Il Piccolo Principe con Stefania Pimazzoni, Catuscia Gastaldi, Irma Sinico (Ensemble Vicenza).



Ingresso unico 3€.

Prenotazione obbligatoria al sito www.exvuototeatro.it/il-giardino-di-alice-2020/. L’accesso è consentito a un massimo di 30 nuclei familiari.

Apertura biglietteria ore 17:00. Ingresso ai Giardini Salvi da Corso SS Felice e Fortunato.

A ogni famiglia è richiesto di portarsi una coperta e uno smartphone carico e connesso a Internet.

Evento organizzato da exvUoto teatro, con la collaborazione di Dedalofurioso soc. coop. e Ensemble Vicenza.