Asiago Winter: Campionati del Mondo di Triathlon

Dopo il grande successo dell’ultima edizione tornano ad Asiago i Campionati del Mondo di Winter Triathlon dal 7-9 febbraio 2020.

Quello che si disputerà al Centro Fondo Campolongo è l'unico dei tre eventi internazionali che ITU ha assegnato all’Italia ad essere dedicato anche al mondo Age Group: ad Asiago si assegneranno i titoli di Campioni Mondiali di categoria della disciplina. Anche nel Winter Triathlon, sono tre le frazioni che compongono la gara.

Si comincia con la corsa, poi si passa alla mountain-bike e si conclude con gli sci da fondo. Le tre prove si svolgono su fondo innevato, rendendo la gara spettacolare e divertente. La distanza prevista per la gara Age Group è quella Sprint: 3,5 km di corsa, 6 km di MTB e 5 km di sci di fondo.

La Federazione Italiana Triathlon attraverso i propri tecnici offrirà un prezioso supporto con il Team Italia Age Group e sarà a disposizione per ogni informazione riguardo alla disciplina ed all'evento agonistico di Asiago. All'arrivo presso la location di gara, il venerdì, accoglienza con la Sfilata delle Nazioni e briefing in italiano dedicato al team subito dopo l'appuntamento ufficiale in lingua inglese. I nostri tecnici saranno presenti sul campo gara, sia durante le prove ufficiali dei percorsi, sia durante le gare, per assistervi e consigliarvi al meglio.La scorsa edizione gli Atleti italiani erano oltre 170 su 343 partecipanti totali.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati della Federazione Italiana Triathlon e delle altre Federazioni Nazionali. Non sono richieste qualifiche o punteggi rank, è sufficiente il solo tesseramento. Gli Atleti potranno iscriversi alla gara riservata agli Age Group della domenica a partire dal 16° anno di età (compimento durante il 2020). A breve troverete on line una linea di merchandising dedicato all’evento dal comitato organizzatore, con una sezione dedicata al Team Italia, in modo da essere riconoscibili durante l’evento e sentirsi parte della squadra più numerosa in questo evento. La scorsa edizione gli Atleti italiani erano oltre 170 su 343 partecipanti totali.

L'occasione è imperdibile: questa volta si gareggia in casa e il Team Italia Age Group avrà una marcia in più!

Il percorso di corsa e sci sarà tracciato già martedì 4 febbraio 2020 e sarà possibile testarlo ogni giorno, con esclusione degli orari di gara. La prova del percorso mtb sarà possibile esclusivamente negli orari indicati nel programma.

Ingresso: ai percorsi potrebbe essere a pagamento.

Venerdì 7 febbraio 2020

La cerimonia di apertura è fissata alle 15.00 in piazza del Municipio ad Asiago (Piazza Giovanni Carli) e si concluderà alle 16.00.

Presenti gli atleti Elite, Under 23, Junior, Paratriathlon e Age Group.

Dalle 16.30, presso il teatro Millepini, è prevista la registrazione e la successiva consegna dei pacchi per gli atleti della categoria Age Group.

Dalle 18.00 briefing per le categorie maschili e femminili Elite, Under 23 e Junior (tutti atleti convocati dalle Nazionali) al termine del briefing ci sarà la consegna pacchi gara.

La partenza degli atleti nella prima frazione del Winter Triathlon World Championships 2020

Sabato 8 febbraio 2020

Presso il Centro Fondo Campolongo di Rotzo è molto ricco il programma che inizierà alle 9.00 con le gare Elite uomini e Under 23 femminile, mentre alle 11.00 sarà la volta dell’Elite femminile e dell’Under 23 maschile.

Ancora gare alle 13.00 con gli Junior maschili e alle 13.05 Junior femminile.Dopo aver assegnato sei titoli mondiali, alle 15.00 sarà proposta anche una gara promozionale di Winter Duathlon (corsa/mtb/corsa).

Alle 17.30 doppio appuntamento al teatro Millepini di Asiago: premiazioni di Elite, Under 23 e Junior maschili e femminili e registrazione atleti e consegna dei pacchi gara ali atleti della gara Age Group, aperta a tutti (briefing previsto alle 19.30).

Domenica 9 febbraio 2020

Presso il Centro Fondo Campolongo di Rotzo la gara di apertura è la staffetta: alle 9:15 il via, gli atleti in gara, un uomo e una donna copriranno due volte il percorso (donna, uomo, donna, uomo); premiazione alle 10.30.

Alle 11.00 via alla gara riservata agli atleti non iscritti dalle nazionali e alle 11.05 il Paratriathlon.

Alle 15.30 la premiazione della gara Age Group, ad Asiago presso il teatro Millepini.