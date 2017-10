99° Anniversario della Vittoria a Vicenza: programma nel centro storico e nei quartieri

Giovedì 2 e sabato 4 novembre verrà ricordato il 99° Anniversario della Vittoria, con la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate a Vicenza, decorata con 2 medaglie d'oro al valor militare per il Risorgimento e per la Resistenza e con 2 croci al merito di guerra 1915-1918.

PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO:

Il fitto programma di eventi, che l’amministrazione comunale del capoluogo berico propone in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri), avrà inizio giovedì 2 novembre, alle 10, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste: monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei caduti.

Sabato 4 novembre alle 10.15, al Tempio di San Lorenzo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Seguirà, alle 11, il trasferimento in piazza dei Signori per l'ingresso dei labari e dei gonfaloni non decorati, gli onori alla bandiera del comune di Vicenza, l'ingresso della massima autorità, l'alzabandiera, la lettura della motivazione della medaglia d'oro concessa al milite ignoto, gli onori ai caduti, la lettura dei messaggi ufficiali e le testimonianze dei ragazzi delle scuole, gli interventi delle autorità e gli onori finali.

Sabato 4 novembre alle 20.30, al Teatro Olimpico, si terranno la cerimonia di consegna ufficiale del nuovo vessillo sezionale all'Associazione Nazionale Alpini - sezione Monte Pasubio di Vicenza, a cui seguirà il concerto "Il Silenzio delle Guerre", un intimo viaggio tra memorie e suggestioni dell’Orchestra di Fiati della Provincia di Vicenza diretta dal Maestro Andrea Loss.

PROGRAMMA NEI QUARTIERI:

Il 99° anniversario della Vittoria sarà ricordato anche nei quartieri grazie alla collaborazione dell’assessorato comunale alla partecipazione.

A Polegge venerdì 3 novembre, alle 21, al teatro “E. Zuccato” si terrà un incontro sul tema “Il Vicentino nel terzo anno di guerra”, organizzato dai gruppi Alpini “D. Garibba” di Laghetto e “L. Lovison” di Polegge. È prevista la partecipazione del coro alpino A.N.A. Lumignano diretto dal maestro Vittorio Rigoni: nell'intervallo Galliano Rosset parlerà del 1917 nel Vicentino.

Ad Anconetta domenica 5 novembre, alle 9.45, autorità e partecipanti si troveranno al monumento di via Ragazzi del '99 dove si terranno l'alzabandiera, gli onori ai Caduti, la deposizione della corona. Alle 10.20 si terrà la cerimonia del Gruppo al monumento nel piazzale della chiesa con l'alzabandiera. Seguirà alle 10.30 la celebrazione della Santa Messa, con gli onori ai Caduti, la deposizione della corona e gli interventi delle autorità. Infine nella sede degli Alpini ci sarà un rinfresco per tutti.

A Campedello domenica 5 novembre l'Unione delle associazioni del quartiere (Combattenti e Reduci, Fanti, Alpini e Donatori di sangue) si ritroverà alle 8.30 nella sede di via Ischia da cui si partirà per rendere omaggio ai soldati Caduti ricordati nei monumenti e sepolti nell'Ossario monumentale del Cimitero Maggiore di Vicenza. Successivamente si ripartirà alle 9.30 da via Ischia per un pellegrinaggio in ricordo dei Caduti Militari: verranno deposte corone d'alloro in memoria dei Caduti di San Pietro Intrigogna, Debba, Longara, Tormeno, Villa Guiccioli e Campedello. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Campedello; seguirà la commemorazione davanti alla stele che ricorda il cavalier Milani.

Ad Ospedaletto domenica 12 novembre, alle 10, i partecipanti si ritroveranno al Parco della Pace (capolinea autobus n. 5) per formare un corteo che, accompaganto da autorità e rappresentanze delle associazioni combattentistiche con labari, bandiere e con la fanfara in testa, raggiungerà la chiesa parrocchiale di Ospedaletto, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa accompagnata dal coro C.A.M. di Ospedaletto. Seguiranno la deposizione della corona d'alloro al monumento e i saluti delle autorità.

ELENCO MANIFESTAZIONI