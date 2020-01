Wonderland: si balla con musica anni '90 a Villa Bonin

90 Wonderland, la festa di chi vuol ballare con le atmosfere e la musica anni '90, domenica 5 gennaio 2020 fa scatenare Villa Bonin Club & Restaurant. 90 Wonderland è vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90. Come se non bastasse, non mancano gadget, effetti speciali e un super video show!

Hit pop, rock e dance mixate a raffica, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso... il tutto nella cornice di Villa Bonin Club & Restaurant, uno spazio d'eccellenza in cui la serata perfetta inizia già dall'ora dell'aperitivo di benvenuto e continua scegliendo tra tante diverse proposte del ristorante. Si sceglie tra menu pizza (oppure insalatone o hamburger gourmet) e menu ristorante, in una delle discoteche più belle d'Italia arriva il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo.

Domenica

VILLA BONIN - Club & Restaurant

Via del Commercio, 49, 36100 Vicenza

Dalle ore 21.00 i cancelli si aprono e la magia inizia a partire dall’aperitivo con buffet, per proseguire poi con la cena che delizi il vostro palato. Sarà possibile scegliere, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:

MENU PIZZA A 21€ donna - 23€ uomo

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.

MENU RISTORANTE: Uomo € 28 - Donna € 26

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.

___________________________________

PREZZI INGRESSO DOPOCENA :

Donna:

> 12 euro con drink , entro le 1:00

> 14 euro con drink, dopo le 1:00

Uomo:

> 15 euro con drink, entro le 1.00

> 18 euro con drink, dopo le 1.00