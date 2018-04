9° Rally del Grifo ad Arzignano

Nuovo percorso e nuova validità per il Rally di Arzignano in provincia di Vicenza che quest’anno cambia parte delle prove e trasferisce una fetta della manifestazione nell’alta Valle dell’Agno.

La 9° edizione del Rally del Grifo sarà la gara di apertura del Campionato Regionale 4° zona.

La nuova edizione del Rally del Grifo quest’anno vedrà la partecipazione delle auto storiche a seguito del 9° Rally moderno e poi a seguire una gara di regolarità sport.

“Anche quest’anno, per la nona edizione, Arzignano ospita il Rally Città del Grifo, che interesserà sabato pomeriggio la nostra piazza con al dislocazione dei bolidi partecipanti” dichiara l’assessore allo Sport e agli Eventi Nicolò Sterle.

“Quest’anno con una novità in più, ovvero la presenza delle auto storiche, che permetterà alla manifestazione di diventare più avvincente e affascinante, per gli amanti del genere e non solo”

_______________________

Si avvisano i partecipanti che all’interno del parco assistenza di piazza Rivoli a Valdagno sarà allestita una hospitality dell’organizzazione gestita da Trattoria Nogareo, in funzione da sabato pomeriggio fino a fine manifestazione.

Il programma della manifestazione