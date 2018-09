9° Harley-Davidson Day Noventa

Rieccoci nuovamente per l'appuntamento annuale con il sogno made in USA!

Domenica 16 settembre 2018 possessori e appassionati tornano a trovarsi in piazza IV novembre per l'annuale festa dedicata alle Harley-Davidson!



La giornata si svolge secondo le seguenti modalità:

09.15 Apertura delle iscrizioni e inquadramento nell'area di partenza davanti al municipio;

10.15 Partenza per un giro del territorio (di circa 90 km) scortati dal gruppo capitanato da Noventa Bike e sosta lungo il tragitto per un aperitivo;

13.30 Rientro a Noventa e pranzo presso lo stand gastronomico della ProLoco di Noventa Vicentina (menu convenzionato per i partecipanti alla festa).



Per info contattate i referenti ai numeri che trovate sul volantino (pubblicato in questa pagina) o mandate un messaggio direttamente alla pagina di HD Boys Noventa Vicentina.

Vi aspettiamo numerosi!