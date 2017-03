9° Camminata di Primavera: marcia non competitiva e trail running a Castelgomberto

Domenica 26 marzo alle 9 si terrà la 9° Camminata di Primavera "Memorial Grigoletto", una marcia non competitiva con due percorsi misto collinari di 7 e 12.5 chilometri più una gara di "trail running" di 13 chilometri circa. Partenza in gruppo da Palazzo Barbaran in via Villa. Gli itinerari si snoderanno lungo le colline del contesto naturale e paesaggistico, che circonda l'abitato di Castelgomberto. Percorso breve di 7 km: Castello - Col di Peraruli - Val di Barco - Regina Pacis - Pendina - Tezzati. Percorso lungo di 12.5 km: Castello - Col di Peraruli - Coronello - Carletti - Valdilonte - Povoli - Sottoriva - Tessaro - Motto - Regina Pacis - Pendina - Tezzati. Tempo massimo di percorrenza: 4 ore. E' previsto un ristoro lungo entrambi i percorsi più uno all'arrivo. Garantito il servizio scopa e l'assistenza medica con autoambulanza oltre al servizio doccia con spogliatoi. L'evento sportivo si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Verranno premiati i 3 gruppi più numerosi, i primi 5 uomini e le prime 3 donne classificate (buoni in valore + premi), i primi 3 uomini e donne over 50 (premi) oltre alla quarta e quinta donna (premi) più gli uomi dal sesto al decimo posto (premi). Le iscrizioni saranno possibili anche il giorno della gara a partire dalle 7.30 fino alle 8.30. Premiazioni singoli e gruppi alle 11.30. Possibilità di iscriversi anche nei negozi: "Ottica Nik" in viale Chiuse a Castelgomberto oppure all'Edicola Ermo in piazza Marconi a Castelgomberto. Quota di iscrizione + Premio Partecipazione: 2 euro per ragazzi 6-11 anni; 3 euro per adulti. L'evento sportivo è organizzato dal G.E.C. (Gruppo Escursionisti Castelgomberto) di Castelgomberto.

