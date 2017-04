In occasione di "Asparagus" (22-25 aprile) al Museo Civico, domenica 23 aprile dalle 10 alle 19 in piazza Libertà a Bassano del Grappa si terrà l'82° Mostra Concorso dell'Asparago Bianco di Bassano DOP per una delle più attese manifestazioni gastronomiche del territorio. L'evento tradizionale e storico, organizzato dal Consorzio per la Tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP, presenterà l'esposizione di mazzi di Asparago DOP con informazioni ai consumatori relative al prodotto tutelato. Ci saranno alcuni stand con altri prodotti tutelati DOP e IGP, oltre ad un’area dedicata con la possibilità di comprare Asparagi DOP e altri prodotti dell’eccellenza veneta. Inoltre, il Gruppo Ristoratori Bassanesi offrirà un assaggio gratuito di risotto all'asparago. Ingresso libero.

