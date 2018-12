80 Nostalgia Party

► Sabato 08 Dicembre 2018



► 80 Nostalgia & Night Breeze

presentano



► 80 NOSTALGIA! 80'S COME BACK!





Ci sono mode ed epoche che, nonostante il passare del tempo, restano impresse nella mente e nel cuore di chi le ha vissute



Annuale ed esclusiva serata interamente dedicata alle sonorità della mai dimenticata decade!!!



► 80'S PARTY: New Wave - Synth Pop - 80's Synth Wave - Retro 80 - Italo Disco - Post Punk - Minimal 80 - New Romantic - Trash 80 - Dark - Electro



►guest dj: ANDY [BLUVERTIGO-FLUON]

►Emy

►DjB

►Whipping Boy



► Photo service Coronalux CarpeDiem http:/bit.ly/coronaluxcarpediem



► Apertura ore 23:00



►Ingresso € 12,00

►con Tessera Night Breeze/Vinile € 10,00

►Video 80



La tessera Night Breeze è gratuita e non è obbligatoria,

sottoscrivendola in serata permette, da subito, di usufruire della riduzione



Totem Club

Via Vecchia Ferriera 133 - Vicenza Ovest

info 339 4155624

omegabuio@libero.it

