8° Vaca Mora sul tracciato della vecchia ferrovia da Treschè Conca a Canove

GUIDA WEEKEND PODISMO NEL VICENTINO

Sabato 5 agosto alle 21 è in programma la 8° Vaca Mora, manifestazione podistica non competitiva di 10 chilometri sul tracciato della vecchia ferrovia, a Treschè Conca di Roana. Partenza dalla località Campiello di Treschè Conca di Roana ed arrivo a Canove di Roana con percorso suggestivo illuminato interamente da fiaccole. Rilevamento elettronico TDS in partenza ed arrivo. Premi per i primi 3 classificati under 50 e over 50 maschili e femminili; primi 3 classificati juniores dai 12 ai 15 anni maschili e femminili; l'atleta maschile e femminile meno giovane. Quote d'iscrizione: 15 euro fino a domenica 23 luglio; 20 euro da lunedì 24 luglio a venerdì 4 agosto; 25 euro il giorno della gara. Info: 347.2258690 - www.trescheconca.com/vaca-mora. Vedi anche: "Vaca Mora 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

dalle 9 alle 17.30: Iscrizioni e ritiro pettorali presso Pro Loco Treschè Conca

dalle 18 alle 20.30: Iscrizioni e ritiro pettorali alla partenza in località Campiello di Treschè Conca di Roana

ore 21: Partenza 8° VACA MORA

ore 22: Inizio Pasta Party

ore 23: Premiazioni

