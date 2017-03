8° Rally del Grifo ad Arzignano: 7 prove speciali nella Val del Chiampo

Sabato 25 e domenica 26 marzo si svolgerà l'ottava edizione del "Rally del Grifo", gara per automobili immatricolate fino al 1991, ad Arzignano, passando per i comuni di Chiampo, Altissimo, Valdagno, Cornedo Vicentino, Monte di Malo e Crespadoro con una lunghezza totale del percorso di 229,50 chilometri. Sono previste 7 prove speciali: Chiampo-Nogarole (sabato sera); Valdagno 1, Cornedo 1, Crespadoro 1, Valdagno 2, Cornedo 2 e Crespadoro 2 (domenica). tra le novità 2017 la prima prova speciale già sabato sera sarà la "Chiampo-Nogarole" di 8,20 chilometri con arrivo in via Biasella nella frazione di Pugnello. Parteciperanno 58 equipaggi con macchine Peugeot 306/207/208, Citroen Saxo/C2, Renault Clio, Suzuki Swift, Honda Civic, Mitsubishi Lancer Evo, Fiat Punto Kit e altri modelli storici delle case più famose. Partenza della prima vettura da piazza Libertà sabato alle ore 20 ed arrivo previsto domenica 26 marzo alle 16.15 sempre in piazza Libertà. Le verifiche sportive e tecniche saranno sabato 25 marzo dalle ore 8.30 presso la concessionaria Ceccato Automobili Spa di Arzignano. La manifestazione sportiva è organizzata da O.R.T. Associazione Sportiva Dilettantistica di Trissino in via del Lavoro, 18/b (337.489592 – Fax 0445.408008). Per informazioni ed aggiornamenti: www.rallyarzignano.it/rallydelgrifo/ - Pagina Facebook Rally del Grifo. Classifiche della gara con i leader in tempo reale sul sito della Federazione Italiana Cronometristi del Rally: www.rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zY2hlZHVsZS5hc3A/cF9Bbm5vPTIwMTcmcF9Db2RpY2U9MTA3JnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9MiZwX0xpbmd1YT1JVEE

(nella foto un impegnativo tornante nel Rally del Grifo)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

