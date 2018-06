8° Rally dei Careti di Poleo di Schio

Il Rally dei Careti di Poleo è una gara cronometrata in discesa di veicoli simili a go-karts, ma senza motore, che si muovono esclusivamente sfruttando le pendenze del terreno.



E’ un riadattamento moderno, con veicoli a quattro ruote, di una famosa e storica manifestazione che negli anni ’40 e ‘50 vedeva la partecipazione di intrepidi concorrenti che si sfidavano a bordo delle famose moto lignifere (costruite appunto interamente in legno) lungo la strada che da S.Caterina porta a Poleo, supportati da centinaia di spettatori che assistevano all’evento.



Le varianti da un modello all’altro dipendevano dalla fantasia e dal gusto del costruttore, ma per frenare c'era bisogno dei talloni con delle scarpe e dei tacchi molto resistenti.







Ogni anno al Rally dei Careti di Poleo, partecipano "intrepidi piloti" provenienti da molte città del nord Italia: Pisa, Como, Merano, Trento, Verona, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Reggio Emilia, Pordenone, Udine ... e ovviamente da tutta la provincia di Vicenza.



Molti di questi piloti gareggiano in una delle categorie del Campionato Italiano organizzato dalla F.I.C.S. Federazione Italiana Cart's